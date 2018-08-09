Какие ТВ-премьеры посмотреть в августе?

Каналы готовятся к новому телесезону, и уже в августе нас ждут интересные премьеры. Чтобы вы ничего не пропустили, телеком-оператор "Дом.ru" подготовил рекомендации.

На канале "Киносемья" зрителей ждут две эксклюзивные мультипликационные премьеры "Тайна Коко", отмеченная двумя Оскарами, и обе части "Приключения Паддингтона", книги о котором переведены более чем на 30 языков. Канал "Кинопремьера" (оба канала входят в пакет каналов "Настрой кино") впервые покажет по ТВ фильмы "Тоня против всех" и "Черная пантера". Первый фильм расскажет про американскую фигуристку Тоню Хардинг (Марго Робби), которой пришлось нелегко: тяжелое детство с жестокой матерью, ранний брак с проходимцем и неудачи на соревнованиях. "Черная пантера" - история воина Т’Чаллы, с которым зрители познакомились в фильме "Первый мститель: Противостояние". Герой возвращается в Ваканду – технологически продвинутое государство, закрытое от внешнего мира, чтобы унаследовать трон. Его ждут опасные враги и конфликты, которые поставят под вопрос само существование Ваканды, а с ней и всего мира.

Премьеры на канале ViP Premier (пакет каналов ViP Viasat Premium) - драма о трудностях взросления "Леди Берд" с Сиршей Ронан, анимационная комедия "Кролик Питер", костюмированная историческая мелодрама "Тюльпанная лихорадка" - оценят поклонники кино. Зрители канала первыми в России увидят премьеры новых сезонов 2 громких сериалов. Во 2-м сезоне "Мистера Мерседеса", снятом по одноименной книге Стивена Кинга, психопат, протаранивший толпу на седане, наконец-то схвачен и находится в больнице в состоянии, больше подходящем растению, чем человеку. Отставной детектив Билл Ходжес пытается убедить себя, что все хорошо, но как только ему это удается, в больнице начинают происходить странные вещи. Во 2-м сезоне "Достать коротышку" события приобретают новый оборот. Где представитель криминального мира почувствует себя в своей тарелке, если захочет круто изменить жизнь? Конечно, в шоу-бизнесе…

Онлайн-сервис Amediateka и канал AMEDIA Premium 13 августа представят 4-й сезон "Футболистов" - комедийного сериала о мире профессионального американского футбола. Амбиции несут главного героя (Дуэйн Джонсон) в Лос-Анджелес. Променяв восточное побережье на город безграничных возможностей, герой вместе с преданным партнером рассчитывает охватить неизведанный сегмент - экстремальный спорт. Получится или нет, не так важно. Главное - это будет зрелищно и весело. Еще одна премьера - сериал "Белая ворона" - трагикомедия о молодой афроамериканке Иссе. В 3-м сезоне, стартующем 14 августа, она продолжит бороться с собственными недостатками и повседневными конфузами. Пережив расставание и крушение иллюзий, Исса пытается построить новые отношения.

Канал Fox устроит телемарафон и покажет первые сезоны двух сериалов. 5 и 12 августа в эфире канала появятся "Призраки". Секретное исследовательское бюро нанимает главных героев для слежки за вспышкой паранормальной активности в Лос-Анджелесе. Изучая аномалию, они обнаружат более серьёзную тайну, которая угрожает гибелью всему человечеству. 19 и 26 августа можно посмотреть "Переправу" - атмосферный фантастический сериал от сценариста хита "Мыслить как преступник". Волны выбрасывают на пляж тела непонятно откуда взявшихся беженцев. Оказывается, они прибыли из будущего, на 180 лет опережающего наше время, где разворачивается мировая война. Чем грозит нашествие? Ответ пытается найти шериф в исполнении Стива Зана.

Любители путешествий наверняка оценят премьеры на Travel+Adventure: программы "Обитаемый остров" и "Город на берегу". Миллионы людей по всему миру живут на островах, и такая изоляция накладывает отпечаток на их образ жизни. Зрителей ждут экскурсии по островам Окинава, Кабо-Верде, Куба, Коморы, Гавайи и др. Из выпусков "Город на берегу" зрители узнают о национальных блюдах и достопримечательностях стран на берегу моря или океана, и диковинных местах таких городов, как Хельсинки, Лиссабон, Тель-Авив, Сан-Франциско, Мельбурн...

Поклонников тенниса с 27 августа ждут трансляции с международного турнира US Open на каналах Eurosport. После того, как Новак Джокович вернулся и выиграл "Уимблдон", спортсмены переходят на американский хард – покрытие, которое считается самым успешным для сербского теннисиста. Действующему чемпиону US Open Рафаэлю Надалю и швейцарскому маэстро Роджеру Федереру будет непросто сдержать натиск Ноле на заключительном в сезоне турнире "Большого Шлема" в Нью-Йорке. В женской сетке наибольшее внимание снова приковано к Серене Уильямс. Американка, уступившая в финале "Уимблдона" Анжелик Кербер жаждет реабилитироваться на глазах родной публики.

Еще одна спортивная премьера сезона - World Open - второй рейтинговый турнир нового сезона по снукеру. В прошлом сезоне турнир, проходивший в сентябре в Китае, выиграл местный теннисист Дин Джуньху, не оставивший шансов Кайрону Уилсону в финале – 10:3. Ещё годом ранее победу праздновал Али Картер. Не пропустите прямые трансляции решающих матчей турнира с комментариями Владимира Синицына на телеканале Eurosport 2.

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