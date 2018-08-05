Воспитанница ишимской школы искусств выступила на конкурсе в Австрии

08:24 05 августа 2018
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www.wallpapersin4k.org
| Фото: www.wallpapersin4k.org

Воспитанница "Детской школы искусств" Ишима Амалия Гультяева приняла участие в конкурсе  "Южно-Уральск – Зальцбург" Всемирного летнего музыкального фестиваля на родине Моцарта - в Австрийском городе Зальцбурге.

Амалия Гультяева выступала в номинации "Инструментальное исполнительство - фортепиано" и представила сложную программу. По итогам организаторы, руководство "Шлоссконцерта" дали ишимской исполнительнице диплом Лауреата I степени, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, прослушивания проходили в форме фестивальных концертов в одном из залов дворца "Мирабель", где когда-то играл Моцарт. Мероприятие состоялось в период с 14 по 22 июля. Участие в нем Амалия приняла вместе со своим преподавателем Алиной Каплуновой. Приглашение на участие в конкурсе Амалия получила, став Лауреатом заочного конкурса "Welt der Musik" (Россия, Австрия, Германия).

Теги: Австрия , Ишим , конкурс , музыка , творчество
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