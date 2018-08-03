Провести детский праздник в полной безопасности и комфорте можно в детском центре "Солнце в ладошках"

Детский развлекательный центр "Солнце в ладошках" приглашает юных тюменцев весело отпраздновать любой праздник. Для проведения запоминающегося торжества в центре есть всё необходимое и даже больше.

Гостям предложат 4 зала, в которых размещены кафе, гардеробная, игровая и интерактивные зоны. Отличительной чертой заведения является возможность посещения праздника гостям из маломобильных групп населения, центр расположен на первом этаже, крыльцо оборудовано пандусом, а также полное соответствие помещения всем правилам противопожарной безопасности.

"В нашем детском центре продумано всё до мелочей. Площадь помещения составляет 180 квадратов, на которых можно провести не только частную вечеринку, но и детское корпоративное мероприятие численностью до 60 человек. Нашим гостям особенно нравится разделение на тематические и функциональные зоны, в одной из которых можно поиграть, в другой покушать, в третьей развлекаться с аниматорами. Кроме того, в нашем детском центре нет порогов и ковровых покрытий, что делает удобным посещение праздника маломобильным группам населения на инвалидных креслах-каталках", - отмечает директор детского развлекательного центра "Солнце в ладошках".

Юные тюменцы во время праздника смогут поиграть в зале аттракционов, в котором размещены надувной батут с горкой “Границы радости”, лабиринт “Радужный лес” с горкой и сухим бассейном из шариков, а также попробовать свои силы на технологичном оборудовании "X-box". С интерактивными играми (спорт, приключения, танцы, "Звёздные войны" и др.)

Предусмотрели организаторы и удобное место, где можно накрыть праздничный стол, угостить гостей именинным тортом и сделать запоминающиеся фотографии. К услугам гостей СВЧ-печь, электрочайник, холодильник, бутилированная вода, одноразовая посуда, чай, кофе, сахар (не лимитировано), а так же имеется возможность аренды шоколадного фонтана.

В детском центре имеется просторная гардеробная, в которой можно оставить вещи и переодеть ребенка в праздничный наряд; два санузла и отдельно дополнительная раковина для мытья рук и фруктов. Порадует клиентов и большой выбор аниматоров с разнообразными развлекательными программами.

Детский развлекательный центр "Солнце в ладошках" расположен в Тюмени по адресу проезд Заречный, дом 43/2. Уточнить подробности и заказать торжество можно по телефонам +7 (3452) 611-408 и +7 (932) -32-11-408. Более подробная информация на официальном сайте компании http://solntsevladoshkah.ru.