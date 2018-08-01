Мероприятия августа для детей: уникальные выставки, цирковое шоу и мультфильмы

В августе юные тюменцы смогут посетить премьеру мультфильма "В поисках йети" и побывать на выставке роботов и живых бабочек. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий августа, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

Весь месяц тюменцы смогут наслаждаться феерическим шоу Гии Эрадзе "Баронеты". Беспрецедентный проект, крупнейший по составу животных в Евразии, все цирковые жанры, титулованные артисты – шоу мирового уровня. Новое слово в дрессуре – интеллектуальное воспитание и обучение животных, в шоу их более 100: тигры, леопарды, черные пантеры, лилигры, медведи, лошади, пеликаны, попугаи, лисы, олени, собаки, верблюды.

Впервые в Тюмени – выставка "Парк Роботов!" Более 60 удивительных роботов из Америки, Южной Кореи, Австралии, России и Японии, ностальгические ретро-зоны, потрясающие зоны виртуальной реальности, необычные мастерские будущего, полное погружение в мир инновационных технологий!

На выставке живых тропических бабочек представлено около 20 видов (из Индии, Китая, Египта, Америки и т.д.). Во время экскурсии бабочки находятся в свободном полёте! Вы сможете их подержать, узнаете, где и как рождаются бабочки, чем они питаются, почему их нельзя брать за крылья и много других фактов.

В августе выйдет в прокат фильм "Кристофер Робин" – американская приключенческая комедия от студии Walt Disney Pictures и режиссёра Марка Форстера ("Волшебная страна", "Война миров Z"), снятая по мотивам произведений Алана Милна о Винни-Пухе.

Также юные тюменцы познакомятся с историей "В поисках йети". Это кaнaдcкий пoлнoмeтрaжный приключeнчecкий мультфильм oт рeжиccёрoв Пьeрa Грeкo и Нэнcи Ceвaрд. В центре сюжета начинающий детектив, дневник антрополога и, конечно же, йети!

В этом году детей и взрослых на Семейном фестивале ждут творческие и спортивные мастер-классы, показательные выступления спортивных секций, ярмарка, шоу-программа, фестиваль красок Холи, розыгрыши призов и абонементов в фитнес-центры, и, конечно же, open air с лучшими диджеями нашего города.

Если у вашего малыша планируется торжество, то свои услуги по самым приемлемым ценам предлагает детский развлекательный центр "Солнце в ладошках". Гостям предложат 2 игровых зала, необходимо оборудованное кафе, помещение гардеробной, большой выбор аниматоров с разнообразной и увлекательной программой.

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке сайта для родителей "Детки!".