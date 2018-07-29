Рыбоводы Сладковского района улучшают кормовую базу

Боронование дна в озерах Сладковского района позволят улучшить кормовую базу для рыбы. К такой мере местные рыбоводы прибегают впервые, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.



"Раньше у нас просто не хватало мощностей для такого дела. После приобретения в этом году большого катера, способного тащить за собой тяжелый плуг, процесс, как говорится, пошёл. Занимает он 6-8 часов в день. Наши сиговые, та же пелядь, питается планктоном и мелкими рачками, которые зачастую живут на дне, но после боронования вся эта взвесь поднимается и корма у рыбы становится больше. Так что есть все основания рассчитывать на хороший улов", - рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.



Также в Сладково завершается модернизация завода по товарному выращиванию рыбы. Готовятся к запуску 20 новых бассейнов. Оборудование позволяет выращивать различные виды рыб и даже водных беспозвоночных.

"На сегодня возможны варианты организации товарного производства радужной форели и сиговых, например, муксуна. Кроме основной деятельности завода - производства товарной рыбы - Сладковский рециркуляционный комплекс подращивает молодь ценных видов. Так, в 2017 году там была выращена партия стерляди иртышской популяции, часть из которой, а именно 7000 штук выпущена в реку Тобол в компенсационных целях", - говорит Руслан Цицкиев.

