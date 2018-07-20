Концерт на набережной перенесли на 22 июля

Концерт Тюменского филармонического оркестра, который должен был состояться сегодня, 20 июля, из-за дождя перенесен на 22 июля.

В воскресенье с 17:30 на набережной рядом с мостом Влюбленных вы услышите хорошо знакомые классические произведения российских композиторов, которые прозвучат в исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова. В программе "Популярная симфоническая музыка" прозвучат произведения Матвея Блантера, Исаака Дунаевского, Евгения Дога, Андрея Петрова и многих других. В завершение концерта исполниться произведения Арама Хачатуряна - Лезгинка из балета "Гаянэ".

Концерт подарил к Дню города Запсибкомбанк в рамках акции "Счастливые часы от Запсибкомбанка", которая стала уже доброй традицией и проводится не первый год.