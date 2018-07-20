Скачки фаворитов: тюменцев приглашают на главное светское событие

Фото Фонда "Сотвори из жизни шедевр"

Скачки фаворитов 2018 состоятся на тюменском ипподроме 28 июля. В программе - соревнования на пони, конкур, забеги породистых скакунов. У гостей будет возможность сделать импровизированные ставки, красивые снимки, отдохнуть на свежем воздухе, посмотреть концертную программу и поучаствовать в интерактивах.

"Можно продолжать смотреть, как другие живут ярко и интересно, а можно взять и сотворить из своей жизни шедевр! Подарите себе праздник - станьте гостем главного светского события этого лета Скачки фаворитов 2018. Это красиво, зрелищно, необычно, это главное светское событие лета, это праздник утонченного вкуса и элегантности, он покоряет изысканностью приема и шикарными нарядами гостей", - отметили президент и вице-президент Фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева и Елена Путильцева.

В этом году организаторы готовят ещt более насыщенную программу и обещают приятные изменения.

Для дам дресс-код - элегантное платье, длина - ниже колена и шляпка. Чем головной убор необычнее, тем лучше - его хозяйка непременно станет центром всеобщего внимания. По традиции среди гостей будут проведены конкурсы на лучший образ дам, а также пар. Не уйдет без награды и обладательница самой экстравагантной шляпки. Для мужчин дресс-код менее строг: им следует выбрать летние костюмы и пиджаки светлых тонов.

Заказ билетов по телефону 616-679.