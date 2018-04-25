Тюменские масоны прикоснулись к Конституции

На II встрече закрытого интеллектуального клуба MassOn игроки отвечали на вопросы о парламентаризме, подготовленные депутатами Тюменской областной Думы, листали Конституцию с подписью первого Президента РФ Бориса Ельцина и приняли участие в Бостонском чаепитии. Собранные средства от взносов за игру в размере 19 000 руб организаторы передали в местное отделение "Российского детского фонда". На них приобретут канцелярские товары и школьные принадлежности для ежегодной акции Фонда "Портфель первоклассника".

На второй игре клуба, по решению гостей вечера и авторов заданий - депутатов облдумы Елены Кашкаровой и Ольги Швецовой, были разыграны все 17 вопросов. В них оказалось рекордное количество так называемых "гробов" - заданий, которые не смогли "взять" игроки всех трёх команд.

Один из вопросов касался геральдики области. Это – наука деталей, значений, а иногда и странностей. На тюменском гербе есть символы, означающие, что наш регион является экономическим донором всей страны. За минуту участники игры MassOnClub должны были их найти. Ответом являлись: золоченые грудь, шея и морда у черных соболей.

"На самом деле у соболей нет в природе золоченой грудки и мордочки, они полностью черные, - комментирует администратор Информационно-выставочного комплекса Тюменской облдумы Светлана Павлова, помогавшая в подготовке вопросов. - Но когда готовился герб области, мы не хотели отказываться от фигур соболей, хотя они уже присутствуют в геральдике многих сибирских городов. Поэтому нашим соболям подарили золочёные мордочки и грудь, чтобы символизировать этим факт того, что Тюменская область является донором для России".

Самым интересным признано задание с чёрным ящиком.

"Она провела в космосе 329 дней из-за тяги к образованию. Она одна из первых, кто в России отстаивал чистоту русской речи от иностранных слов, что привело к большому числу сложностей в политической, журналистской и юридических сферах. Кто она? - спросила игроков гость игры, Елена Кашкарова. - Ответ: Конституция РФ. На II игре клуба в Чёрном ящике лежал редчайший экземпляр Конституции с подписью первого президента РФ, любезно предоставленный музеем Тюменской областной думы. В конституции нет заимствованных слов таких как "спикер", "парламент", "импичмент", а в международном праве есть. Космонавт Сергей Авдеев 4 апреля 1999 года взял Конституцию с собой для подготовки к получению юридического образования, ведь образовательные процессы не должны останавливаться никогда! Мне очень приятно, что наши игроки тоже смогли прикоснуться к главному документу России".

Немало споров вызвал вопрос о том, какие слова не произносят депутаты парламента штата Южная Австралия при обращении к правительству. Оказалось, что это слово "пожалуйста". Связано это с тем, что депутаты не должны никого просить, так как являются представителями избирателей – высшей власти в стране.

"Игра закрытого интеллектуального бизнес-клуба MassOn - не просто мероприятие, где главное - знания и профессиональный опыт игроков. Здесь больше важны их умение находить логическое объяснение тем или иным процессам и работать в команде, - делится впечатлениями одна из главных гостей встречи, депутат Ольга Швецова. - Встреча в формате "Бросаем вызов областной думе" была интересной и насыщенной, время за поиском ответов на вопросы пролетело незаметно. Немаловажно и то, что все сборы от продажи билетов на участие в игре идут на счет Тюменского отделения "Российского детского фонда". Все вместе мы можем подарить деткам шанс на обретение счастья. Желаю проекту процветания и долгих лет жизни!"

Следующая игра #MassOnClub пройдёт 8 мая на традиционной площадке бизнес-отеля "Евразия". Вызов будет брошен "Госпиталю для ветеранов войн", который подготовит вопросы на тему медицинского менеджмента, действий в кризисных ситуациях и удивительных фактах биологии.

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Отзывы игроков второго #MassOnClub:

Игорь Воробьев, заместитель генерального директора по GR компании "Лесные Технологии":

"Как и на первой игре было очень весело, интересно и захватывающе. Полезно иногда в конце рабочего дня "зарядить" мозги". Помимо интеллектуально и развлекательной части, мероприятие носит благотворительный характер. Поэтому, кто еще не присоединился, рекомендую попробовать принять участие в игре".

Антон Сауков, заместитель директора по загородной недвижимости компании "Этажи":

"Я ожидал вопросов в стиле "Что? Где? Когда?", но оказалось, что в клубе совершенно другой, очень интересный формат, и хорошо подобранные вопросы - много полезного узнал о парламентаризме как мировом, так и сибирском. Нам повезло с командой - конечно, хотелось выиграть, соревновательный дух вдохновлял! Но тут неожиданно закончились вопросы. Уверен, что подобные мероприятия должны проходить в Тюмени чаще - компаниям надо брать пример с организаторов MassOnClub, чтобы развивать разные формы благотворительности".

Виктория Дмитриева, руководитель Центра развития детей и подростков "Актив", директор центра клининга и подбора домашнего персонала "КЭТ":

"Спасибо за отличную идею! Полезно иногда отключиться от рабочих вопросов и поиграть. Спасибо за возможность вспомнить студенчество, за отличную организацию и ведение игры. Я с удовольствием вновь погрузилась в атмосферу "Что? Где? Когда".

Мария Фомичева, директор стоматологии "АртДент":

"Провести время в хорошей компании, за интересным занятием и помочь деткам, которым наша помощь так важна - замечательно! Спасибо организаторам мероприятия! Жду приглашения на следующую встречу."

Надежда Варлачева, руководитель проектов маркетингового агентства "Аксиома бизнеса",

"Массон-клуб - это очень интересное сочетание азарта от игры в формате "Что? Где? Когда?", полезных бизнес-знакомств и благотворительности. Кроме того на мероприятии царила какая-то невероятная атмосфера дружелюбия, впрочем так бывает на всех проектах, организованных командой "Пионера". Надеюсь на скорую встречу снова!"