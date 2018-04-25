С начала года на тюменских трассах в ДТП погибли 25 человек

Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Профилактическое мероприятие "Трасса" проходит на наиболее опасных участках автодорог Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Омск. С начала года на федеральных трассах Тюменской области в 72 ДТП погибли 25 человек, 96 были ранены.

Как отмечают в Госавтоинспекции, на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск особо опасны участки на 66-м, 189-м, 228-м, 231-м, 243-м, 249-м километрах. На трассе Тюмень — Омск это 14-й, 40-й и 75-й километры.

Главной причиной дорожных аварий на федеральных автодорогах становятся существенное превышение скорости и нарушение правил обгона. За нарушение скоростного режима к административной ответственности за последние две недели были привлечены 536 водителей.

На время профилактического мероприятия наряды полка ДПС ГИБДД несут службу в Ярковском, Тобольском, Уватском, Ялуторовском и Заводоуковском районах, оказывая помощь территориальным подразделениям Госавтоинспекции. Автомобилистам рекомендуют внимательнее относиться к выбору скорости на загородных трассах и почаще отдыхать в пути.