"Дом.ru Бизнес" приглашает на бесплатный вебинар "Искренний сервис. Роль коммуникаций"

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" приглашают собственников бизнеса, коммерческих директоров и руководителей отделов продаж и сервиса на бесплатный онлайн-семинар "Искренний сервис. Роль коммуникаций".

Вебинар состоится 26 апреля 2018 года, начало в 14.00 по московскому времени.

Дарья Ефимова, эксперт облачной телефонии "Дом.ru Бизнес" на примере готовых кейсов ответит на вопросы:

⦁ как легко увеличить воронку продаж

⦁ зачем нужна простая и эффективная система коммуникаций с клиентом

⦁ как настроить механизм, чтобы повысить коэффициент полезного действия сотрудников и заставить команду работать на результат

⦁ как легко обогнать конкурентов за счет преимущества использования современных технологий.

Кроме того, участники узнают, как увеличить поток клиентов и качество их обслуживания, как грамотно управлять воронкой продаж и повысить доход от каждого клиента, не прилагая существенных усилий.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

1) Перейдите по ссылке https://ctiru-trial.webex.com/ctiru-trial/onstage/g.php?MTID=e4c6a450fc8344d5a09a1e49aea59e7c6

2) Нажмите на кнопку "Регистрация".

3) Заполните форму и нажмите на кнопку "Отправить".

4) За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите на кнопку "Присоединиться".