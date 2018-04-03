"Конструктория" предлагает тобольским подросткам пройти "Охоту за пасхальными яйцами"

Семейная игротека "Конструктория" в Тобольске пройдёт 7 и 8 апреля. В СК "Тобол" с 10:00 до 19:00 дети и взрослые смогут пособирать уже полюбившиеся конструкторы и оценить новые наборы. Подросткам предложат пройти квест "Охота за пасхальными яйцами".

"Конструктория" - это семейное мероприятие, целью которого является объединить на одной площадке детей и родителей за совместным досугом.

Две предыдущие игротеки в Тобольске показали, что проект интересен и детям, и взрослым. На площадках "Конструктории" каждый может воплотить в жизнь свои конструкторские замыслы, изучить вместе с этим достопримечательности субъектов РФ, собрать огромную железную дорогу.

Помимо основных занятий, участников ждут творческие мастер-классы. Детям постарше предложат квесты, посвященные Пасхе, а также постоянный розыгрыш лотереи, где главным призом станет один из конструкторов.

Также организаторы "Страны Конструктория" призывают тоболяков принять участие в благотворительных акциях: принести на мероприятие пластиковые крышечки, которые отправятся на переработку, а вырученные средства переведут в фонд "Ключ к жизни", вырастить дома цветок, который станет неожиданным сюрпризом для юного садовода, пополнить "Детский книжный обменник" старыми и ненужными книгами, которые могут пригодиться другим семьям, не имеющим возможности приобрести новые книжки.

Подробная информация о проекте, билеты здесь. Подробности и регистрация на мероприятие по тел. +7 (932) 321-96-56.