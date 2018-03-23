Точно в цель: на Кубке мира по биатлону летать будут не только пули

МегаФон

Связисты установили мобильный рекорд к этапу Кубка мира по биатлону. Во время соревнований болельщики со всего земного шара будут делиться впечатлениями с помощью мобильного интернета от "МегаФона" на скорости до 300 Мбит/сек.

Оператор подготовил оборудование к повышенной нагрузке и организовал для абонентов высокоскоростной доступ в интернет. Тысячи гостей смогут выйти в глобальную паутину на максимально возможной скорости мобильного соединения в Тюменской области. Она позволяет отправить в сеть 1 000 фотографий высокого качества всего за 1 минуту.

Загружать снимки и видео, вести прямые трансляции и совершать видеозвонки жители и гости региона смогут в комфортном режиме, не отвлекаясь на "поиск сети". Для этого специалисты компании расширили пропускную способность оборудования в два раза.

Уверенный сигнал ждет гостей Кубка на трибунах, вдоль трассы, в местах проверки билетов, в гостиницах, где будут проживать спортсмены. Улучшения коснулись территории парковки, мест общественного питания и медпункта.

"Наша команда около месяца работала над этим проектом, мы проводили измерения, просчитывали нагрузку на сеть и искали варианты максимально эффективного для абонентов решения. Надеюсь, что гостей площадки порадует не только качество связи "МегаФона", но и успехи российских спортсменов. Желаю всем быстрого прохождения трассы и точного попадания в цель", – отмечает технический руководитель "МегаФона" в Тюмени Андрей Жарков.

Соревнования пройдут 22-25 марта в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В этот раз площадка проведения Кубка примет рекордное для себя количество зрителей. Всего ожидается 12,5 тысяч болельщиков, это на четверть больше, чем годом ранее.