Обувь, одежда и РЖД: какие прихоти таятся в женской душе?

МегаФон

Купить новую одежду и обувь, приобрести билеты на поезд и отправиться в путешествие, послушать популярные песни – список женских желаний в начале весны. К таким выводам пришли аналитики "МегаФона", изучив мобильную активность миллионов абонентов-дам.

В обязательную программу на 8 марта войдет шоппинг. Хотя обладательниц банковских карт "МегаФона" почти в два раза меньше, чем мужчин, они смогут потратить больше денег. Средний чек за день превысит 1700 рублей. В список популярных магазинов, где покупательницы будут расплачиваться со счета мобильного телефона, войдут WildBerries, Intimissimi, Zenden, Mango.

Если День защитника Отечества прошел без дальних поездок, то в Международный женский день людям захочется путешествовать. В топ покупок дня войдут железнодорожные билеты. За продуктами в дорогу или домой дамы отправятся в "Пятерочку", в то время как сильный пол предпочитал "Магнит".

Если вкусы при выборе магазинов у мужчин и женщин расходятся, то объединяет их крепкая любовь к мобильному интернету.

"Объем трафика в оба праздника будет одинаковым – его можно сравнить с отправкой в соцсетях 100 миллионов открыток. В остальном дамы сильнее "накалят" мобильную сеть. Они услышат по телефону и прочитают в сообщениях почти на 700 миллионов больше приятных слов, чем мужчины 23 февраля. Качество связи, скорость интернета и тарифы "Включайся!" для свободного общения готовы выдержать этот шквал признаний", – рассказал директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

Порадовать прекрасный пол в длинные выходные помогут и самые горячие русские хиты – "Твои глаза" (Светлана Лобода) и "Розовое Вино" (Элджей и Feduk), а также зарубежные треки "Don't Be So Shy" (Filatov and Karas) и "She Comes Again" (ремикс Dj Antonio). Именно их с начала года женщины слушали чаще всего и выбирали в рамках услуги "Замени Гудок".