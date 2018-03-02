В Тюмени начинается русский по пятницам

Первое занятие по подготовке к "Тотальному диктанту" пройдет уже сегодня, 2 марта, начало в 18:30.

"С волнением и радостью мы начинаем новый сезон занятий по подготовке к Тотальному диктанту "Русский по пятницам", - сообщают организаторы. - Доценты кафедры русского языка Тюменского государственного университета разберут с вами правила орфографии и пунктуации, актуальные для диктанта 2018 года".

К сведению постоянных участников. В этом году изменился адрес адрес встреч. Теперь занятия будут проходить в аудитории L300 Финансово-экономического института ТюмГУ (Ленина, 16). Для прохода в здание при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.