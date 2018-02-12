Неделя в Тюмени пройдет без погодных потрясений

По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе в Тюмени существенных изменений погоды не ожидается. Сегодня день пройдет при температуре около минус 10 градусов, возможен небольшой снег.

Такая же погода сохранится во вторник. В середине недели немного похолодает – до минус 13 в светлое время суток, переменная облачность, осадки маловероятны. В выходные потеплеет до минус 7, пройдет небольшой снег – подходящая погода для масленичных гуляний на свежем воздухе.