В Тюмени отгремел кубок губернатора по танцевальному спорту

фото Станислава Курьянова

Сразу два главных кубка престижного турнира мировой серии по танцевальному спорту WDSF OPEN 2018 остались в областном центре. В минувшие выходные всё внимание поклонников было приковано к тюменскому паркету.

В этом году на турнире было разыграно свыше тысячи комплектов медалей, а претендентов на золото оказалось более двух тысяч! Возраст участников от 4 до 45 лет, и география поражает — 25 городов России и 8 стран мира. Турнир посетили более 4 тысяч болельщиков и семей участников соревнований.

Главным подарком зрителям стало выступление чемпионов мира — команды формейшн "Вера" с постановками "Суперзвезда" и "Русский сувенир".

В европейской программе золото получила Россия, пара из Тюмени Руслан Хасанов и Наталья Терехова, а в латиноамериканской – также российские спортсмены, "сборная" пара Иван Коротченко (Тюмень) и Юлия Скороварова (Москва).

Кубок Губернатора по танцевальному спорту – самый крупный танцевальный турнир не только в регионе, но и во всем Уральском федеральном округе.

Организаторы: World DanceSport Federation, министерство спорта Российской Федерации, правительство Тюменской области, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, ФБГУ ВО "Тюменский государственный институт культуры", кафедра спортивного и современного танцев, Федерация танцевального спорта Тюменской области. Официальные спонсоры: группа компаний "Новый поток - Антипинский НПЗ", строительная компания "Сибстройсервис", торговый дом "Пассаж-fashion" (Советская, 54). Вкусный партнер колбаса и деликатесы из мяса птицы "Ясная Горка", партнер – родниковая вода высшей категории Aqua Vita