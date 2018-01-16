Тюменки показали, чему научились в школе художественной вышивки

В школе художественной вышивки мастера Ларисы Негурицы 13 января прошла первая выставка ученических работ. Авторы – не профессионалы, но всех их объединяет любовь к рукоделию и интерес к объемной вышивке.

В конференц-зале, где состоялась выставка, не было свободных мест. Пришли не только участницы, но и их близкие. Даже дети захотели посмотреть на красивые работы рукодельниц.

"Недооценила я любовь тюменских женщин к вышиванию! Конференц-зал не мог вместить всех желающих своими глазами увидеть творчество моих учениц. Я, честное слово, не ожидала, что людей будет так много!" - делится Лариса Негурица. Стоит отметить, что для мастера это мероприятие – дебют: за четыре года существования школы выставка проводится впервые.

Большинство из учениц полюбили вышивание еще в детстве. Марии Рядкиной это занятие доставляет особое удовольствие. Вышивает крестиком, бисером, а особенно нравится вышивка лентами - эта техника, по мнению Марии, хоть и сложнее, но гораздо интереснее. "Поначалу, конечно, сложно. Но все равно получаю большое удовольствие, я просто отдыхаю!" – отмечает рукодельница.

Выставка для каждого участника – это маленькая победа. Каждый прошел долгий путь, чтобы добиться отличного результата. Искусницы из школы художественной вышивки мастера Ларисы Негурицы вкладывают в свои вышивки душу и много сил, и их работы по-настоящему можно назвать волшебными.

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Фото Татьяны Аудучинок.

Татьяна Аудучинок