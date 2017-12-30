"Дом.ru" подготовил сеть к новому году

В преддверии новогодних праздников телеком-оператор "Дом.ru" подготовил сеть к работе в условиях повышенных нагрузок. Компания готова обеспечить высокое качество услуг и бесперебойную работу сети.

Специалисты компании протестировали резервные линии связи, системы мониторинга, провели профилактические работы. Во всех городах, от Санкт-Петербурга до Иркутска, будут организованы круглосуточные дежурства технических специалистов. Также сформирован необходимый запас материалов, оборудования и инструментов для быстрой замены, если это потребуется. Поддерживаются коммуникации с аварийными службами, УК и ТСЖ городов.

"В новогодние праздники мы традиционно фиксируем максимальную нагрузку на нашу сеть: клиенты "Дом.ru" активно смотрят ТВ, пользуются интернетом, созваниваются с близкими по домашнему телефону. Чтобы все поздравления дошли до адресатов, а интернет и цифровое ТВ радовали высоким качеством, мы принимаем дополнительные меры", - комментирует директор тюменского филиала "Дом.ru" Владимир Барвинский.

Сети "Дом.ru", построенные по современной технологии "оптика до здания", надежно зарезервированы. Их работоспособность круглосуточно анализируется из единого центра мониторинга, что позволяет проактивно реагировать на возможные сбои. Показатель отказоустойчивости сети - 99,9% - находится на уровне лидеров европейского телеком-рынка. Эти и другие факторы позволяют "Дом.ru" стабильно обеспечивать высокое качество услуг.