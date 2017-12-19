Рождественский выпуск "Доктора Кто" покажут в кино

25 и 26 декабря специальный рождественский выпуск сериала "Доктор Кто" покажут в формате кинотеатральной премьеры. Возможность выиграть билеты на эксклюзивный показ жителям сразу 20 городов*, включая Тюмень, подарят телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал SONY Sci-Fi.

Билеты разыгрываются в сообществе "Дом.ru" в "ВКонтакте". Чтобы попасть на показ, достаточно выполнить задание конкурсного поста. Двух победителей в каждом городе выберут 22 декабря.

"Доктор Кто" – самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире, который рассказывает об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Он путешествует во времени и пространстве со своими спутниками как для спасения целых цивилизаций и отдельных людей, так и для собственного удовольствия.

В рождественском выпуске "Дважды во времени" последнее волшебное путешествие Двенадцатого Доктора (Питер Капальди) сулит ему встречу с собственным "я" из прошлого – Первым Доктором (Дэвид Брэдли). Эпизод будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Только в кинотеатрах поклонники сериала увидят эксклюзивные материалы о съемках эпизода.

25 декабря состоится мировая премьера эпизода, а 13 января его покажут на канале SONY Sci-Fi. Канал доступен в цифровом ТВ "Дом.ru TV". Всего в "Дом.ru TV" около 40 фильмовых и сериальных каналов.

* Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск