"Дом.ru" подключил к своей сети 300 тысяч квартир

В 2017 году телеком-оператор "Дом.ru" увеличил монтированную емкость своей сети на 300 тысяч квартир. Техническая возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ и домашний телефон появилась у жителей 26 городов.

В Тюмени сеть была увеличена на 10 614 квартир. "Дом.ru" расширил сеть в микрорайонах: Тюменский-2, Тюменский-3, Мыс, Лесобаза. Также услуги телеком-оператора стали доступны в ЖК "Новоантипинский", ЖК "Акварель", ЖК "Тура", ЖК "Соседи" и квартале "Новин".

Сети "Дом.ru" построены с нуля по технологии "оптика до дома", приведены к единому стандарту и зарезервированы. Чтобы обеспечить качество соединения, оператор использует кольцевую топологию подключения: сеть расходится "кольцами" по всем районам города. Если случится авария, например, оборвется кабель, интернет-сигнал автоматически направляется клиенту по другой стороне "кольца". Это защищает абонентов от долговременного отключения. Вся сеть от Санкт-Петербурга до Иркутска подключена к системе круглосуточного мониторинга. Более 320 тысяч единиц оборудования контролируют сеть по 5 млн параметров.

Клиенты "Дом.ru" могут выходить в интернет на скорости до 300 Мбит/c и смотреть 219 ТВ-каналов, сразу 84 из которых - в HD. Цифровое ТВ можно смотреть на всех телевизорах в квартире, мобильных устройствах и ПК. Клиенты могут подключить тематические пакеты каналов (фильмовые, детские, спортивные и др.) и антивирусы, ограничить доступ детям к выбранным интернет-ресурсам и каналам. Узнать о технической возможности подключения к услугам "Дом.ru" и оставить заявку можно по телефону 51-30-30 или на сайте www.domru.ru.

Сеть "Дом.ru", построенная в начале 2000-х в Перми, стала одной из первых в России оптоволоконных сетей. Спустя несколько лет технология "оптика до дома" стала признанным стандартом для всей телеком-отрасли. Сейчас сеть "Дом.ru" охватывает почти 11 млн квартир в 56 городах. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России.