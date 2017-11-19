Горожане увидят работу политиков изнутри

Кастинг на участие в проекте "Битва VJ-ев: Политическая кухня" завершился в Тюмени. В ближайшие дни активные, инициативные и политически подкованные тюменцы узнают о политике чуть больше и попробуют себя в новой роли, пишет "Мой портал".

Проект в формате ток-шоу станет трамплином для тюменцев, которые мечтают создать свой уникальный "политический рецепт". Как рассказали организаторы, в кастинге приняли участие более 50 человек. Пройти дальше смогли только 20 соискателей. Претендентам на участие предстояло ответить на несколько вопросов о политике, рассказать о себе и рассказать политические новости, как если бы они вели прямой эфир новостей.

Участники "Битвы VJ-ев: Политическая кухня" – студенты, прошедшие кастинг, будут пробовать себя в роли политиков: осуществлять прием граждан в общественной приемной, общаться с избирателями, публично выступать на заседании Тюменской областной думы.

Мастер-классы по публичным выступлениям и созданию официально-деловых писем будут чередоваться с заданиями, где участникам нужно будет взаимодействовать со СМИ и населением. Победителей будут ждать ценные призы от организаторов проекта, возможность стать частью команды Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме, работа ведущим на moi-portal.ru.