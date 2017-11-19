Разработкой тюменского "ПрофМодуля" заинтересовались международные эксперты

Современной технологией при изготовлении сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем, которую внедрили на тюменском заводе "ПрофМодуль", заинтересовался Международный противопожарный центр.

Технологи предприятия совместно с коллегами из ведущих немецких институтов разработали уникальный замок сэндвич-панелей, который дает дополнительную огнестойкость конструкциям из панелей, останавливает распространение огня в случае пожара и повышает герметичность стыков при эксплуатации зданий, что особенно актуально для регионов с большими перепадами температур.

Разработкой заинтересовался Международный противопожарный центр, в данный момент ведутся переговоры о совместных испытаниях, сообщает пресс-служба областного правительства.

Завод "ПрофМодуль" является единственными производителями сэндвич-панелей с наполнителем PIR и PUR в Уральском федеральном округе.