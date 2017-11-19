Жителям региона предлагают проверить свои знания математики

Проект MathCat, в рамках которого любой желающий, вне зависимости от возраста, может проверить свои математические знания, пройдет в Тюмени 25 ноября. Об этом пишет ИА "Тюменская линия".

В настоящее время проходит регистрация площадок акции в регионах страны. Задания для MathCat разрабатывают члены программной комиссии, имеющие многолетний опыт подготовки заданий в рамках математического олимпиадного движения.

Участие в мероприятии является бесплатным для участников и организаторов. Акция проходит в письменной форме: участники собираются в учебных аудиториях к определенному времени и в определенную дату и индивидуально решают математические задачи.

Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач самого легкого, легкого, среднего и повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы "лигами" — соответственно, "белой", "зеленой", "желтой" и "красной". Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои способности, он по желанию выбирает один из уровней. Способ решения и ответ заносятся в бланк.

На решение набора задач отводится 1,5 астрономических часа. Участник может сдать работу раньше указанного времени. Перед проведением MathСat на сайте открыта электронная регистрация участников, где каждый желающий оставляет свою фамилию и имя либо ник, а также актуальный номер телефона, на который затем получает смс-извещения от организаторов. Результаты тестов конфиденциальны и доступны только участнику MathCat.

Через неделю после акции на подведении итогов и награждении "Отличников" каждый участник получает свой проверенный бланк ответа. Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной базе, ключом к которой является уникальное кодовое слово, которое участник получит на свой телефон.