Волонтеры соберут подарки для детей-сирот на Новый год

09:31 19 ноября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Сбор подарков для детей, проживающих в детских домах, а также в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявили тюменские волонтеры. Акция проводится в преддверие Нового года, пишет "Вслух.ру"

Чтобы поздравить малышей младше 5 лет, горожанам достаточно приобрести пластиковую или деревянную игрушку, соответствующую возрасту. Если же подарок адресован детям постарше – развивающую игру или набор для рукоделия.

Подарки детям передадут волонтеры общественной организации "Тепло души детям-сиротам". Они также организуют для ребят праздничную программу. Подарки можно принести по адресу: 50 лет Октября, 63а, предварительно созвонившись с куратором сбора телефону: +7(905)824-41-69.

Теги: подарки , благотворительность , Новый Год , дети-сироты
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