Волонтеры соберут подарки для детей-сирот на Новый год

Сбор подарков для детей, проживающих в детских домах, а также в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявили тюменские волонтеры. Акция проводится в преддверие Нового года, пишет "Вслух.ру"

Чтобы поздравить малышей младше 5 лет, горожанам достаточно приобрести пластиковую или деревянную игрушку, соответствующую возрасту. Если же подарок адресован детям постарше – развивающую игру или набор для рукоделия.

Подарки детям передадут волонтеры общественной организации "Тепло души детям-сиротам". Они также организуют для ребят праздничную программу. Подарки можно принести по адресу: 50 лет Октября, 63а, предварительно созвонившись с куратором сбора телефону: +7(905)824-41-69.