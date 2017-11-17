"Дом.ru" и Тинькофф Банк запускают карту для геймеров

Телеком-оператор "Дом.ru" и Тинькофф Банк запускают банковские карты для геймеров, с ними можно получать повышенные бонусы и возвращать деньги за покупки игр.

Любой клиент "Дом.ru" может заказать дебетовую или кредитную карту Mastercard. Между собой они отличаются условиями обслуживания и количеством начисляемых бонусов. При оформлении до 31 декабря обслуживание карты в первый год будет бесплатным. Пополнять карту можно бесплатно через партнеров банка, а отслеживать баланс и историю операций - через мобильное приложение Тинькофф для iOS и Android.

Бонусы начисляются за любые покупки: 5% - за покупки в магазинах Steam, Origin, 1C Интерес, Xbox Games и PlayStation Store, процент за все остальные покупки – 1,5% по кредитной карте и 1% по дебетовой. Кроме того, по дебетовой карте 2% начисляют в кафе и ресторанах. Начисленными бонусами можно компенсировать покупки в магазинах электроники, игровых интернет-магазинах и играх World of Tanks, League of Legends, Eve Online, Star Wars the Old Republic, Lineage2, War Thunder и др.

"Запуск кобрендовой карты с Тинькофф Банком - один из первых флагманских проектов "Дом.ru" для поклонников компьютерных игр. Геймеры - одни из самых активных и требовательных пользователей интернета, и мы хотим превосходить их ожидания, оказывать качественный сервис и новые услуги для поколения Z. Для этого мы формируем игровую экосистему, внутри которой наши клиенты смогут получать бонусы в играх, смотреть качественный контент, покупать "игровое железо" со скидкой, участвовать в киберспортивных мероприятиях, быстро скачивать игры и играть без лагов", - отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

"Постепенно Тинькофф Банк расширяет продуктовую линейку для геймеров. Сегодня мы рады объявить о запуске банковской карты в сотрудничестве с "Дом.ru". Вместе с партнером мы подготовили условия, которые позволят пользоваться нашими продуктами и услугами с еще большей выгодой", - прокомментировал руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка Александр Бро.

"Дом.ru" постоянно запускает тарифы и игровые бонусы для геймеров, в их числе - пакеты "Игровой Light", "Игровой Mid" и "Игровой Premium". Оформить карту можно по сайте https://domru.ru/card или по телефону 8-800-511-99-60 (звонок бесплатный). Банк доставит карту клиенту в удобное место и время.