Эксперты по информационной безопасности соберутся в Тюмени

Конференция "Код информационной безопасности" состоится в Тюмени 9 ноября. Спикерами выступят профессионалы в сфере ИБ и разработчики различных средств информационной защиты из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Как сообщили организаторы мероприятия, конференция проводится уже в 13-ый раз, а Тюмень в третий раз выступает площадкой. В 2016 году мероприятия также проходило в Тюмени.

В рамках конференции специалисты IT-отделов обменяются опытом и обсудят последние новинки в области управления информационной безопасностью. В числе спикеров - представители антивирусных компаний "Доктор Веб", "Eset" и другие. Эксперты расскажут гостям о современных IT-угрозах и продемонстрируют новейшие решения для борьбы с ними, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

Конференция будет проходить в деловом доме "Петр Столыпин". Начало в 10:00, участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте.