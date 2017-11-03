"Ночь искусств" пройдет в тюменских селах

Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет в День народного единства, 4 ноября, под девизом "Искусство объединяет!", охватит и сельские районы Тюменской области, сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, фестиваль народной культуры "Национальная мозаика" пройдет в Омутинском районном Доме культуры. Русская, украинская, казахская, казачья и немецкая культуры будут представлены в трех направлениях фестиваля. Это национальные игры, национальные кухни и праздничный концерт, которым завершат праздник фольклорные коллективы самодеятельных артистов.

Армизонская центральная районная библиотека приглашает земляков на библиотечный калейдоскоп. Он стартует 4 ноября в полдень и продлится до 22 часов. Откроет его книжно-фото-предметная выставка "История села – история национальностей". Ребят в детской библиотеке ждет экспромт-театр "Играй в героев" и мастер-класс "Искусство оригами". Центральная районная библиотека предлагает совершить виртуальное путешествие по музеям мира. Также здесь состоится гурман-вечер любителей романса и творческая лаборатория "Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!".

Голышмановский краеведческий музей приглашает на выставку графических работ художников г. Ишима и г. Тюмени "Очарованные летом". Мастер-класс по написанию портрета проведет художник Е.Корнильцев-Быстринский.

А в Аромашевском Доме культуры откроется "Город мастеров", куда гостей пригласят Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Здесь их ждут изба-читальня, дуб с говорящим предсказания Котом ученым, "молодецкие забавы", фотозоны и многое другое.