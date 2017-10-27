"Дом.ru Бизнес" обеспечит Wi-Fi на выставке "Тюменская марка"

Телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" выступит генеральным партнером выставки "Тюменская марка". Оператор обеспечит высокоскоростной Wi-Fi доступ в интернет, примет активное участие в программе выставки, а также представит телеком-решения в специальной демонстрационной зоне.

Выставка в рамках пятнадцатого по счету городского конкурса "Тюменская марка" для субъектов малого и среднего бизнеса пройдёт в Тюмени 3 и 4 ноября в Технопарке (улица Республики, 142). Конкурс призван отметить успешные предприятия, которые, опираясь на собственные ресурсы, идеи и энергию, внедрили новые подходы, решения, технологии, добились успешного результата. В конкурсе участвуют 100 представителей малого и среднего бизнеса и 240 народных экспертов.

"Дом.ru Бизнес" обеспечит связью организаторов и участников форума. В рамках партнерства оператор предоставит Wi-Fi-доступ с устойчивым покрытием на всей территории проведения выставки. Специалисты компании установят 4 точки Wi-Fi операторского уровня, которые поддержат до 250 одновременных подключений. Гости и участники мероприятия смогут с комфортом работать с электронной почтой или общаться в социальных сетях, а также просматривать потоковое видео и использовать различные приложения. Сети надежно зарезервированы и их работоспособность в круглосуточном режиме контролируется из единого Центра мониторинга. Показатель отказоустойчивости сети - 99,9% - находится на уровне лидеров европейского телеком-рынка.

На выставочном стенде "Дом.ru Бизнес" посетителям будет продемонстрирована облачная телефония нового поколения (ОАТС 3.0) и видеонаблюдение, а также Wi-Fi для бизнеса. Эти телеком-решения уже зарекомендовали себя как эффективные инструменты для оптимизации бизнес-процессов, контроля и обеспечения безопасности, повышения продаж и уровня сервиса в самых различных отраслях.

"Компании все активнее используют телеком-услуги для решения бизнес-задач. Растет интерес к решениям в "облаке" и бизнес-приложениям, способным увеличить конкурентоспособность, продуктивность персонала, удовлетворенность клиентов. Уверен, что каждый участник вынесет для себя что-то новое и полезное из этого события. Наша компания всегда открыта и готова поддерживать подобные мероприятия, направленные на развитие бизнес-среды Тюмени", – отмечает директор по b2b филиала "Дом.ru Бизнес" в Тюмени Александр Каменских.