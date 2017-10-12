Клиентов "Дом.ru Бизнес" защитят решения "Лаборатории Касперского"

Телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" предлагает новую возможность для защиты от киберугроз. Комплексные корпоративные решения "Лаборатории Касперского" – Kaspersky Small Office Security, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный и Kaspersky Endpoint Security Cloud – вошли в состав продукта оператора "Антивирусы для Бизнеса" и доступны корпоративным клиентам по подписке.

Решения одного из ведущих международных разработчиков систем информационной безопасности построены по модульному принципу с возрастающим функционалом и включают в себя множество передовых инструментов и технологий для защиты всей IT-инфраструктуры компании любого масштаба, обеспечивая сохранность конфиденциальной информации и безопасный доступ пользователей к сетевым ресурсам.

Помимо полноценной защиты традиционных рабочих компьютеров и серверов на базе Windows от известных и неизвестных угроз, в том числе от шифровальщиков и других типов программ-вымогателей, решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса позволяет контролировать и защищать мобильные устройства на платформах Android и iOS от интернет-атак, финансового онлайн-мошенничества и потери данных. Передовые технологии дают возможность шифровать наиболее важную информацию, а также помогают управлять удаленным доступом к корпоративной сети.

Во всех решениях Kaspersky Endpoint Security для бизнеса доступна облачная консоль управления с простым интерфейсом, с помощью которой можно осуществлять эффективный контроль, применять и изменять защитные функции с любого устройства, подключенного к интернету. Это особенно удобно, если в компании нет системных администраторов. Благодаря тому, что консоль облачная, нет необходимости покупать и обслуживать дополнительное оборудование, а первоначальные настройки выполняются предельно быстро, буквально в несколько кликов.

В основе Kaspersky Endpoint Security для бизнеса лежит подход, объединяющий экспертные знания в области кибербезопасности, анализ больших данных и алгоритмы машинного обучения. Такое сочетание обеспечивает высокий уровень обнаружений угроз при низком проценте ложных срабатываний. При этом ресурсы используются эффективно, не оказывая воздействия на производительность компьютеров.

Корпоративные продукты "Лаборатории Касперского" уже доступны клиентам "Дом.ru Бизнес" в формате онлайн-услуги по подписке и с оплатой по единому счету за телеком-услуги. Оформить подписку можно в Личном кабинете на сайте https://b2b.domru.ru/ или через персонального менеджера.