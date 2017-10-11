Новые сериалы осени первым покажет МегаФон.ТВ

Тюменцы могут увидеть новые серии "Бесстыдников" и "Ивановых-Ивановых" до эфира на телеканалах. Зрителям МегаФон.ТВ теперь также доступны ставшая культовой новинка "Гоголь. Начало", популярные сериалы последних лет и хиты советского проката.

Это стало возможным благодаря партнерству МегаФон.ТВ и START – нового видеосервиса сериалов и фильмов на русском языке, ориентированным и на ТВ, и на онлайн-аудиторию.

Подписчики нового пакета могут увидеть премьерные серии "Ивановы-Ивановы" за неделю до эфира на СТС, "Бесстыдников" до эфира на НТВ. Всего зрителям доступно 45 киноэпопей. Также в этом году выйдут сериалы "Бывшие", "Лучше, чем люди", "Отель Элеон", "Вне Игры", "Фитнес" и "Лапси".

"Интернет-пользователи в любом месте и в любое время могут посмотреть фильм или сериал на смартфоне, ноутбуке или планшете. А сейчас они могут это сделать первыми, не дожидаясь начала трансляций на ТВ. Быстрый мобильный интернет до 150 Мбит/с поможет им сделать это с комфортом и без зависаний видео", – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

Новые абоненты МегаФон.ТВ могут 7 дней бесплатно пользоваться пакетом. Абонентская плата за подключение видеосервиса START на МегаФон.ТВ – 14 рублей в день. Для абонентов тарифов "Включайся!" трафик при просмотре фильмов и сериалов – бесплатный.

Подробности на сайте