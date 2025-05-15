Акцию по пожарной безопасности провели в Голышманрово

В Голышманово сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области совместно с ребятами из движения "Орлята России" провели акцию, направленную на информирование населения о правилах пожарной безопасности.

"Орлята" вручали памятки с полезными советами и рекомендациями по предотвращению пожаров. Дети спрашивали у местных жителей знают ли они по какому номеру звонить при пожаре, напоминали телефоны вызова экстренных служб.

Сотрудники МЧС России рассказали жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности и правильном использовании электроприборов. Они напомнили о штрафах, которые действуют в период особого противопожарного режима - жителям объяснили, что категорически запрещено разводить костры и сжигать мусор.

Участие детей не только помогает донести важную информацию до населения, но и способствует их обучению правилам безопасности. Юные участники с удовольствием включаются в такие акции – это делает мероприятия не только полезными, но и увлекательными.