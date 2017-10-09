В Тюмени откроют памятник Герою Советского Союза Вадиму Матросову

Торжественное открытие памятника Герою Советского Союза генералу армии Вадиму Матросову, приуроченное к 100-летию со дня его рождения, состоится в Тюмени 13 октября по ул. Пограничников, 1 (Казарово) в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Вадим Матросов родился 13 октября 1917 года в Смоленской области. В 1939 году был призван в пограничные войска, в марте 1942 года окончил курсы младших лейтенантов в Высшей пограничной школе войск НКВД. В годы войны участвовал в обороне Москвы, в боях в Карелии и Заполярье. В октябре 1944 году отозван с фронта и направлен на формирование пограничных войск.

В 1944-1972 годы служил на Карельском фронте, в войсках Карело-Финского, Северного, Закавказского пограничных округов, на ответственных должностях в Главном управлении Пограничных войск КГБ СССР - заместитель начальника штаба по разведке Главного управления Погранвойск КГБ при Совете Министров СССР, начальник войск Закавказского пограничного округа, начальник штаба ГУПВ, первый заместитель начальника погранвойск. С декабря 1972 года по декабрь 1989 года - начальник Пограничных войск КГБ при Совете Министров СССР, а с февраля 1984 года - заместитель председателя КГБ СССР. Скончался 6 марта 1999 года.

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, знаками "Почетный сотрудник государственной безопасности", "Заслуженный пограничник Российской Федерации", медалью "Золотая Звезда" и многими другими государственными наградами.

Будучи с самого начала службы разведчиком, Матросов значительно укрепил и развил это направление служебно-боевой деятельности войск. Благодаря точной и достоверной разведке удалось избежать больших потерь в Афганистане. Многие пограничники-"афганцы" с благодарностью вспоминают сегодня ушедшего из жизни главу пограничного ведомства. Он сохранил им жизнь.

Матросов предложил использовать для охраны и защиты посольств офицеров и прапорщиков пограничных войск. С тех пор проблема обеспечения безопасности посольских городков была снята.

Никто из руководителей ведомства до Матросова не удостаивался воинского звания генерала армии. Председатель КГБ Андропов повысил его статус: начальник пограничных войск стал одновременно заместителем председателя КГБ СССР. За выдающиеся заслуги Вадиму Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза. И ко всему этому пограничное ведомство оставалось тогда самой открытой структурой КГБ.

Среди его качеств всегда отмечались хладнокровие, смелость и решительность, умение мыслить стратегически в ситуациях, зачастую связанных с риском для жизни; преследование дезертиров, фронтовые разведрейды в тыл врага, после одного из которых он поседел за одну ночь.