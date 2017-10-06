"Дом.ru Бизнес" интегрировал "Простые звонки" в облачную телефонию

"Дом.ru Бизнес" расширяет возможности облачной телефонии с помощью партнера – компании "Ведисофт". Клиентам оператора стал доступен новый сервис "Простые звонки".

"Простые звонки" решают задачу интеграции облачной АТС "Дом.ru Бизнес" и любой из 30+ совместимых офисных программ и онлайн-сервисов: типовые конфигурации 1С на платформах 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3; программы Excel, Outlook, Access из состава офисного пакета Microsoft Office; облачные CRM-системы Мегаплан, МойСклад, Класс365, 1С-Битрикс: Корпоративный портал, retailCRM; отраслевые приложения и онлайн-сервисы FrontPad, U-ON Travel, МоиДокументы-Туризм, Real Estate CRM, Universe-Красота, Sycret, A&A Клуб, МоиТуристы, BeautyExpert, Ramex; Helpdesk и Servicedesk системы Okdesk, ITSM 365; платформа интернет-магазинов Simpla CMS.

Карточка клиента появляется в CRM-системе сразу после первого звонка, подсказывая, какой клиент звонит, еще до того, как сотрудник взял трубку. Кроме того, сервис позволяет прослушивать и скачивать записи разговоров из карточки клиента, совершать звонки одним кликом прямо из CRM. Достаточно нажать на телефонный номер в CRM-системе – "Простые звонки" сами наберут номер.

Интеграция с "Простыми звонками" не требует перенастройки телефонов и других изменений в ОАТС 3.0 от "Дом.ru Бизнес". После подключения "Простых звонков" пользователи телефонии принимают и совершают звонки также, как и раньше: с помощью SIP-телефонов, софтфонов и аналоговых телефонов, подключенных через специальные шлюзы.