Региональный чемпионат молодых профессионалов пройдет в Тюмени в декабре

Подготовка к юбилейному пятому региональному чемпионату "Молодые профессионалы" стартовала в Тюменской области.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, чемпионат пройдет с 4 по 8 декабря по 34 компетенциям. В соревнованиях примут участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования как из Тюменской области, так и из других субъектов РФ.

На заседании оргкомитета движения WorldSkills Russia в Тюменской области, прошедшем под председательством заместителя губернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой, утверждена программа подготовки, определена квота конкурсных мест по каждой компетенции.

Предыдущий, четвертый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) прошел на пяти конкурсных площадках по 33 компетенциям. В чемпионате соревновались более 200 участников - студентов, молодых рабочих из Тюменской, Московской, Челябинской, Омской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Конкурсные задания оценивали 300 экспертов, в том числе национальные и приглашенные эксперты из других регионов.