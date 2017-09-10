На городских улицах появились агитационные растяжки

Плакаты, призывающие водителей быть внимательнее к детям, появились на центральных дорогах Тюмени вблизи школ. На "растяжках" изображены школьники и содержится обращение: "Водители-родители! Будьте бдительны! Детей поберегите!".

Инициаторами акции выступили управы административных округов Тюмени, в каждой из которых есть комиссии по безопасности.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в областном центре по национальным стандартам все подходы к школам оборудованы не только искусственными неровностями и перильными ограждениями, но и светофорами типа Т-7, которые мигают желтым светом. Если школа находится в квартале, где действует знак "Жилая зона", то необходимости в установке таких светофоров нет. И здесь водителям необходимо максимально руководствоваться требованиями дорожных знаков и снижать скорость при проезде участка межквартальной дороги.

Взрослым пешеходам нужно категорически перестать переходить вместе с ребенком проезжую часть улицы на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим транспортом. В детском саду и в школе детей учат правильно переходить улицу, и многих огорчают факты, когда родители с ребенком переходят улицу или дорогу по-своему, с нарушением общепринятых правил.

В начале учебного года, как никогда, важно, чтобы все участники дорожного движения соблюдали правила. К этому и призывают специалисты управ.