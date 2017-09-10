Рыболовы Сладковского района выпустили в Обь 20 тысяч мальков муксуна

Маточное стадо муксуна может вскоре появиться на юге Тюменской области. Местные рыбоводы запустили около 20 тысяч мальков этой ценной породы в озеро Власово в Сладковском районе, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, основные усилия будут направлены на возобновление биоресурсов.

"Большая проблема в том, что на Оби нет муксуна. Доходит до того, что не удается выловить дикую особь для обновления биоматериала. А это необходимое условие развития популяции. Выращенной в садках или на специализированном предприятии рыбе нужно, что называется "обновлять кровь". Поэтому нам очень важно иметь свой источник икры муксуна, который содержится в природных или приравненным к ним условиям. Озеро Власово идеально для этого подходит, там хорошая вода, есть необходимые глубины, зимой будем ставить аэраторы, чтобы рыбе хватало кислорода", - пояснил он.

Появление маточных стад стало возможным после открытия тюменского завода по воспроизводству осетровых и сиговых видов рыб. "Именно здесь мы подрастили муксуна. Он уже жизнестойкий, не каждый хищник сможет его догнать. В дальнейшем будем и дальше экспериментировать с созданием маточных стад, с той же стерлядью. Впоследствии какая-то часть рыбы пойдет на товар, но основную массу будем запускать в наши реки", - добавил Руслан Цицкиев.