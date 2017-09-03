Сети и жилой фонд Тюменского района готовы к зиме на 60%

20:16 02 сентября 2017
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sp-info.ru

Готовность котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, жилого фонда и водозаборных скважин в Тюменском районе к осенне-зимнему периоду составляет более 60%, пишет "Мегaтюмень".

На капитальный ремонт инженерно-технического оборудования жилищно-коммунального хозяйства Тюменского района выделено 118 миллионов рублей.

Подготовка к отопительному сезону ведется одновременно на 140 объектах социальной сферы (образование, культура, спорт). Идет промывка систем теплопотребления и теплоснабжения, проходят испытания на прочность инженерных сетей и приборов учета.

Теги: ЖКХ , отопительный сезон
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