Сети и жилой фонд Тюменского района готовы к зиме на 60%

Готовность котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, жилого фонда и водозаборных скважин в Тюменском районе к осенне-зимнему периоду составляет более 60%, пишет "Мегaтюмень".

На капитальный ремонт инженерно-технического оборудования жилищно-коммунального хозяйства Тюменского района выделено 118 миллионов рублей.

Подготовка к отопительному сезону ведется одновременно на 140 объектах социальной сферы (образование, культура, спорт). Идет промывка систем теплопотребления и теплоснабжения, проходят испытания на прочность инженерных сетей и приборов учета.