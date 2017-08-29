Финал сезона "Игры престолов" на большом экране посмотрели 10 000 человек

Финальную серию 7-го сезона "Игры престолов" в кинотеатрах 32 городов*, включая Тюмень, посмотрели почти 10 тысяч человек. Такую возможность поклонникам одного из самых популярных сериалов в мире подарили телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka.

В Тюмени показ в кинотеатре "Киномакс" собрал более 250 человек. Перед просмотром серии гости мероприятия окунулись в мир Семи королевств: посмотрели рыцарский турнир и попробовали печенье по рецепту Сансы Старк. Поклонники "Игры престолов" сфотографировались с косплеером в образе Джона Сноу и получили памятные подарки за правильные ответы на вопросы викторины.

"Дом.ru" организует премьерные кинопоказы топовых сериалов и фильмов с 2012 года. Благодаря компании поклонники "Игры престолов" посмотрели на больших экранах кинотеатров старт 5-го, финалы 6-го и 7-го сезонов. Этот сериал стал культурным феноменом и был удостоен многих престижных наград, в том числе сразу 38 премий "Эмми".

"Поклонники "Игры престолов" смогли посмотреть любимый сериал в кинотеатре во всех городах присутствия "Дом.ru". Мы рады подарить незабываемые эмоции тысячам поклонников сериала в сотрудничестве с онлайн-сервисом Amediateka. Наши клиенты могут смотреть "Игру престолов" и другие популярные сериалы одновременно со всем миром с хорошим качеством изображения и звука в видеотеке, цифровом и мобильном ТВ не выходя из дома", – отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Все клиенты "Дом.ru" могут получить доступ к Amediateka за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке "Дом.ru TV", в мобильном приложении "Дом.ru TV" или на сайте http://tv.domru.ru.

Партнерами показа выступили ведущий российский сайт о кино "КиноПоиск", радиостанция Европа Плюс и сеть кинотеатров "Киномакс". Все фото с мероприятия можно найти в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте".

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