Автоинспекторы напомнили о правилах дорожного движения

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности школьников, проводит областная Госавтоинспекция в преддверие 1 сентября. Автоинспекторы принимают участие в совещаниях в школах и органах управления образованием, общешкольных родительских собраниях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведены обследования дорог и улиц вблизи школ на наличие необходимых средств организации безопасного движения. Большая часть учебных заведений отвечает всем условиям, а выданные в ходе обследований предписания будут исполнены до 1 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция призывает родителей школьников обязательно повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге. Очень полезно пройти вместе с ребенком маршрутом от дома до школы, разобрать возможные опасные ситуации и действия ребенка в них.