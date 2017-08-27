В Тюмени стартовал прием работ на конкурс пейзажной фотографии

Конкурс пейзажной фотографии "Мирт" стартовал в Тюмени. Прием фоторабот продлится до 29 сентября, пишет "Тюменская область сегодня".
Участниками творческого состязания могут стать все желающие в возрасте от 16 лет. Для этого им необходимо отправить творческое фото, сделанное в любом парке, сквере или аллее, по адресу: konkurs_MirT@mail.ru.
Работы должны соответствовать жанру "Городской пейзаж", "Репортажная съемка", "Жанр". Один участник может предложить не более 2 фотографий. По итогам конкурса будет проведена выставка работ, а победителей наградят ценными подарками и дипломами.
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