Традиционная осенняя ярмарка абонементов в филармонии пройдет с 10 по 13 сентября

Ежегодная осенняя ярмарка абонементов состоится в фойе первого этажа Тюменской филармонии с 10 по 13 сентября. Осенняя ярмарка –это последняя возможность приобрести билеты на циклы концертов со скидкой 15%.

Приобрести билеты на концерты нового сезона можно будет с 10.00 до 20.00. Гостям предложат 37 абонементов, в которые вошли вечерние концерты классической музыки, программы для детей, программы хореографического направления, концерты органной музыки и многое другое.

В рамках акции "О, Счастливчик" скидка 25% ожидает тех слушателей филармонии, чьи дни рождения приходятся на 10,11,12 или 13 сентября. Скидка распространяется на все абонементы нового сезона (при предъявлении документа, подтверждающего дату рождения).

А по акции "Почтенный возраст" скидка на абонемент № 13 "Память сердца" составит 25% при предъявлении пенсионного удостоверения.

Кроме того, 11 сентября в 19.00 в зале камерной и органной музыки состоится встреча директора концертного учреждения Андрея Чувашова с Союзом Друзей Филармонии. На этой встрече слушатели также смогут задать вопросы художественным руководителям коллективов филармонии: Евгению Шестакову (Тюменский филармонический оркестр), Антону Шароеву (оркестр "Камерата Сибири"), Альберту Мишину (Хоровая капелла Тюменской филармонии), Валерию Арцеру (ансамбль народного танца "Зори Тюмени"). Центральная тема беседы – "59-й концертный сезон Тюменской филармонии". Какими новыми смелыми проектами и традиционными фестивалями порадует филармония, ждут ли наших артистов большие гастроли? Ответы на эти и другие вопросы станут известны 11 сентября.

Сразу после беседы гостей ждут творческие номера, которые специально подготовили артисты Тюменской филармонии.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.