Тюменцы выпустили первый тизер фильма про "Малую Сосьву"

В сети появился тизер документального фильма о природном заповеднике Ханты-Мансийского автономного округа "Малая Сосьва", который снимает команда тюменского клуба аналоговой и документальной фотографии "8х10" под руководством Никиты Куратова.

Премьера фильма состоится 14 ноября, сообщает "Комcомольская прaвда – Тюмeнь".

Помимо команды клуба, в экспедиции участвовали студенты 3 курса и преподаватели Института наук о земле ТюмГУ и приглашенный сотрудник МГУ. Чтобы добраться до заповедной зоны, им пришлось сменить три вида транспорта. От кордона "Белая гора" до "Малой Сосьвы" группа плыла на лодках по реке Ем-Еган, так как в этой зоне уже не было дорог, троп и запрещена любая хозяйственная деятельность человека. Руководство заповедника бесплатно предоставило жилье всей команде.

Руководитель проекта "Малая Сосьва" Никита Куратов сам является членом Российского географического общества и биологом по образованию, поэтому он откликнулся на предложение ТюмГУ снять образовательный фильм о заповедной зоне.

Напомним, проект "Малая Сосьва" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 150 тысяч рублей.