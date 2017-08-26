Тюменский Центр занятости поделился опытом со свердловскими коллегами

Специалисты службы занятости Свердловской области побывали в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района с рабочим визитом. Больше всего их интересовала схема работы с жителями, имеющими инвалидность.

Наталья Цацкина, начальник отдела профориентации Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, провела для гостей обзорную экскурсию по всем модулям Центра профессиональной ориентации, рассказав как имеющаяся материально-техническая база используется для построения системной профориентационной работы.

Психологи центра профориентации не только помогают школьникам определиться с выбором направления профессиональной деятельности, но и выстроить полный алгоритм профессионального пути каждого отдельно взятого человека. Изначально специалисты рассказывают об особенностях той или иной профессии и том, где, на каком конкретном предприятии такой специалист востребован, какая заработная плата его ждет, какие есть варианты развития карьерного пути, а также – где смогут обучить выбранной специальности.

Кроме того, модули Центра используются для проведения профессиональных проб и углубленной кружковой работы.

Стоит отметить, что подобные экскурсии проводятся довольно часто. Так, в Центре занятости побывали представители Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, ХМАО-Югры, ЯНАО и другие. С целью обмена опытом и знаниями в профессиональной деятельности, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".