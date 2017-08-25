Тюменцы увидят 30 граней себя на арт-фестивале Tele2 и "Артмоссферы"

Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с творческим объединением "Артмоссфера" приглашают на открытие фестиваля городской культуры "30 граней тебя" на Цветном бульваре.

С 26 августа по 3 сентября все жители и гости Тюмени смогут посетить необычный фестиваль на Цветном бульваре. На выставке уличного искусства можно будет увидеть работы московских и местных художников, посвященных поиску собственного "Я" и новых смыслов, разным граням личности человека.

Объектами для выражения позиции при помощи баллончиков с краской станут специально установленные призмы: каждая из трёх граней отражает персональную точку зрения художника. 15 уже готовых граней продемонстрируют взгляд москвичей на уличное искусство, также часть поверхностей станет площадкой для высказывания тюменских художников — всего 10 призм, 30 граней, 30 мнений.

На выставке можно будет увидеть работы таких московских художников, как Алексей CЕ ("Культура в масках"), Dusto ("Верность"), Adno ("Искусство как свободный поиск формы"), Миша Most ("Герои"), Никита Plushedelica ("Расцвет"), Frouone ("Посмотри на себя, ведь ты дошел до…"), Ashesteen ("Загрузка в погружение"), Letme ("Как разгадывать ребусы"), Vedro ("Геометрическая абстракция"), а также работы известных уличных художников, таких как Gred, Aber, Nootk Twin Peaks, Worm, Vitae Viazi и Grino.

В субботу, 26 августа, все желающие смогут в режиме реального времени увидеть, как художники из Тюмени создадут свои работы. Логически экспозиция с зеркальными поверхностями будет завершенной только после того, как зритель подойдет к арт-объекту и его отражение дополнит творческий замысел художника. Таким образом, каждый посетитель увидит индивидуальную работу, которая требует "участия" в ней реального человека.

Работа тюменских художников 26 августа будет сопровождаться выступлениями диджеев - Dj Conflict, Dj Del'it, Vadim Kodzaev, МС Сергей Черня. Кроме того, в воскресенье с 17 до 19 часов на площадке фестиваля проведет мастер-класс для всех желающих двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу Антон Павлинов. Второй день фестиваля пройдет также под музыкальное сопровождение диджеев.

Между активностями фестиваля гости смогут отдохнуть в лаунж-зоне, которую специально установит Tele2. В случае непогоды оператор укроет от дождя и угостит бесплатным кофе.

Гости не только получат новые впечатления на фестивале, но и заберут на память свои профессиональные фотографии в тот же день. Для этого команда фотографов в фирменных футболках Tele2 будет вести репортажную фотосъемку и сразу же загружать фото на сайт tele2people.ru. Сайт распознает лица и по селфи гостя находит среди всех фотографий именно его снимки. Подборку профессиональных фотографий можно тут же скачать на смартфон. Узнать о подробной программе фестиваля можно в официальной группе Фестиваль "30 граней тебя" Tele2 Тюмень.