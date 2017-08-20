Охота на бурого медведя в регионе продлится до конца ноября

Охота на бурого медведя и барсука в Тюменской области продлится до 30 ноября. Стартовала она с начала августа, пишет ИА "Тюменская линия".

В настоящее время в регионе числится 2 тыс. 154 особей бурого медведя, лимит на добычу составляет 290 особей. Численность барсука составляет 5 тыс. 484 особей, лимит - 222 особи. На бурого медведя можно охотиться в Абатском, Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Исетском, Нижнетавдинском, Тобольском, Уватском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах. На барсука можно охотиться в 22 муниципальных образованиях области.

При этом на все особи бурого медведя, которые должны добываться, проводится жеребьевка. Первый тур жеребьевки уже прошел, подводятся итоги, если количество особей еще останется, то будет проведен дополнительно второй тур.

Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира составляет 650 рублей. Стоимость разрешений на добычу медведя во всех охотобществах разная.

В этом сезоне желающим поохотиться на медведя в МУП "Промыслово-охотничье хозяйство "Кедровый" в Уватском районе придется заплатить пошлину в размере 3 тыс. рублей, стоимость путевки составит 7 тыс. рублей. А охота на бурого медведя с высоким сервисом в ООО НЧОП "Сибирь-Гарант 2" обойдется охотникам в 60 тыс. рублей.