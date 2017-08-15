Экологический фестиваль "Живая планета" проходит в Тюмени

Запсибкомбанк

Тюмень в Год экологии становится площадкой для объединения экоактивистов из различных уголков России и других стран.

В период с 11 августа по 16 августа на территории экологического центра "Лесной Дом" проходит экологический фестиваль "Живая планета", организованный при поддержке конкурса "Наш регион", учрежденного ПАО "Запсибкомбанк" в партнерстве с Благотворительным фондом развития Тюмени.

Главная идея мероприятия – формирование экологической культуры детей и подростков, обмен опытом, профессиональная ориентация молодого поколения. На фестивале собираются участники экологических объединений Тюменской области, а также команды из Приморского края, Республики Коми, представители Казахстана, Германии. Их ждет насыщенная познавательная программа: мастер-классы по ландшафтному дизайну, резьбе по дереву, сценическому мастерству, основам туризма и альпинизма, созданию экотропы.

"За 10 лет фестиваль вырос, возмужал и приобрел много друзей, в том числе и Запсибкомбанк. Основная идея фестиваля – формирование любви к природе на благо экологии и самих людей! И очень приятно видеть, как благодаря фестивалю объединяются участники из разных стран, готовые поделиться полезным опытом", – рассказала начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО "Запсибкомбанк" Ирина Романенко.