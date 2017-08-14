Фестиваль "Сны улиц" отправится на гастроли в 2018 году

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" отправится на гастроли по городам Тюменской области в 2018 году. Причем вместе с тюменскими артистами гастролировать смогут российские и заграничные коллективы, пишет ИА "Тюменская линия".

В 2016 году, на следующий день после "Снов улиц" в Тюмени, организаторы повезли фестиваль в Тобольск и поняли, что работать в таком формате физически сложно.

В 2017 году решили отправиться в путешествие до финального события фестиваля: каждую субботу июля команда "Снов улиц" отправлялась в новый город. Три года назад "Сны улиц" уже были на гастролях в Ишиме, а вот в Ялуторовск и Заводоуковск с фестивалем в этом году они приехали впервые, поэтому переживали как их примет зритель. В путешествие по городам "Мимикрия" отправилась вместе с цирк-студией "ИКАР" и "Тюменским Абсолютным Барабанным Оркестром".

Странствующий статус фестиваля стал хороший пиар-компанией, так как многие слышали, что "Сны" уже начались. В итоге в течение месяца Тюмень была в ожидании праздника под открытым небом в сквере "Комсомольский".