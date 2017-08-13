Тюменские школьники посетили необычные уроки

Необычные уроки посещают тюменские школьники во время каникул. Так, ученики гимназии №1 побывали в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" на смене "Интеллект", где в форме игр и на свежем воздухе изучали школьные предметы, пишет газета "Аргументы и факты в Западной Сибири".

Ученики начальных классов занимались в общеинтеллектуальном направлении, ребята среднего звена – в гуманитарном и физико-математическом. Школьники изучали старинные русские меры длины, в лаборатории будущего собирали идеального человека.

Ученики Ламенской школы побывали на "Зелёной планете". Ребята разделились на три экипажа, путешествующих по параллелям и меридианам земного шара. В основу программы легли материалы Красной книги региона и история государства. Ребята из Ярковской школы изучали историю родного села.