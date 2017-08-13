Областная больница приглашает горожан пройти комплексную диагностику

Пройти комплексное обследование и получить полную картину здоровья рекомендует тюменцам областная клиническая больница №1.

Как отмечают в областном департаменте здравоохранения, в отделении ультразвуковой и функциональной диагностики №3 при ОКБ №1 активно применяют электронейромиографические методы, которые диагностируют заболевания нервной системы и помогают контролировать эффективность проводимой терапии. Такое исследование также позволяет выявить патологию в ортопедии, травматологии, нейрохирургии. Здесь также успешно проводят ЭхоЭС, КТ-ангиография, РЭГ, ЭЭГ с почасовым видеомониторингом и другие виды диагностики.

В июле специалисты отделения провели свыше 2 тыс. обследований более чем 400 пациентов. Врачам ОКБ №1 удалось диагностировать на ранней стадии такие серьезные и распространенные заболевания, как эпилепсия и атеросклероз сосудов головного мозга.

Записаться на обследование можно через своего лечащего врача или в Едином центре информации по телефону+7(3452)56-00-10.