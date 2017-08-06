Хирургию экстра-класса практикуют в ОКБ №2

Уникальную операцию провели врачи тюменской областной клинической больницы №2 в Тюмени. Они осуществили пересадку мочеточника ребенку лапароскопическим методом – через небольшой прокол. Ранее подобные хирургические вмешательства выполнялись открыто, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Врожденная аномалия развития мочеточника у шестимесячной малышки могла привести к гибели почки и инвалидности. В ходе операции хирург детского стационара ОКБ №2 Александр Столяр через несколько проколов в передней брюшной стенке с помощью специального эндоскопического оборудования восстановил правильное расположение органов и устранил причину заболевания.

По словам врачей операция прошла успешно. Малоинвазивные методы коррекции пороков развития мочеполовой системы для маленьких пациентов предпочтительны – они позволяют быстрее восстановить функции организма, ребенок меньше страдает от боли.

Ежегодно в детском хирургическом отделении №1 в ОКБ №2 оперативное лечение получают более 2600 пациентов. В основном, это дети с тяжелыми пороками развития кишечника, диафрагмы, передней брюшной стенки, мочевыделительной системы, требующие высокотехнологичных хирургических вмешательств.